РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Сотрудники полиции Люберец задержали подозреваемого в сбыте почти 100 граммов мефедрона, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД России «Люберецкое» в ходе патрулирования территории около одного из домов СНТ «Березка» поселка Малаховка Люберец задержали 20-летнего москвича, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра полицейскими в кармане куртки подозреваемого обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом», - говорится в сообщении.

По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – мефедроном общим весом около 100 граммов. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемый находится под стражей.