РИАМО - 7 дек. Лауреатами премии губернатора Московской области Андрея Воробьева стали восемь представителей Одинцовского городского округа в трех номинациях, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Церемония награждения проходила в онлайн-формате, ее ведущим выступил шоумен, актер Иван Ургант. Глава региона отметил, что в 2020 году суммарно было подано 9210 заявок на участие в премии.

«Вот мы впервые в таком формате проводим эту премию, которая стала традиционной. Седьмой раз мы поощряем, выделяем, говорим слова благодарности самым добрым, самым неравнодушным людям Подмосковья. Их, конечно, гораздо больше, чем 10 тысяч заявок, которые мы получаем каждый год, и уж точно все, кто в них участвует, это люди очень тонко, очень по-особенному чувствуют нужды людей и всегда стараются им помочь», - сказал Воробьев.

Среди одинцовских лауреатов большинство – шесть человек – победили в номинации «Волонтерство и благотворительность». Это Марианна Кристалинская, Елена Арсеева, Елена Ташматова, Вадим Лупаносов, Денис Мартынов и Стефан Ангелов. Жюри отметило их вклад в оказание помощи населению в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В номинации «Медицина и здравоохранение» лауреатом стал кандидат медицинских наук, врач-педиатр Павел Бережанский, а в категории «Культура и образование» – директор «Одинцовского молодежного центра» Федор Харитонов.

«Мы поздравляем наших лауреатов губернаторской премии «Мы рядом» с заслуженными наградами. В этот трудный для всей нашей страны год они показали свои самые лучшие качества – отзывчивость, трудолюбие и профессионализм. <…> Мы гордимся нашими волонтерами», - подчеркнул глава городского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что волонтеры Одинцовского округа на деле доказали, что они действительно рядом, готовы подставить плечо, помочь тем, кому в период пандемии особенно тяжело – одиноким пенсионерам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным.

«Мы рядом» – такое название получила губернаторская премия «Наше Подмосковье» в этом году. Ее посвятили людям, которые борются с пандемией коронавируса. В премии было представлено четыре номинации: «Волонтерство и благотворительность», «Медицина и здравоохранение», «Промышленность и социально ориентированный бизнес», «Культура и образование». Всего лауреатами стали 180 человек.