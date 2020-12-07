РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. В подмосковных Люберцах в понедельник пройдет онлайн музыкальное мероприятие «Рождественский колокольчик», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Центр культуры и семейного досуга «Томилино» приглашает всех жителей округа на онлайн-мероприятия, которые пройдут с 7 по 13 декабря в социальных сетях учреждения. На этой неделе запланировано 14 мероприятий в формате онлайн. Седьмого декабря в 19:00 стартует музыкальное кафе «Рождественский колокольчик», - говорится в сообщении.

Восьмого декабря в 19:00 состоится музыкальный вечер «Я помню вальса звук прелестный» с вокальным коллективом «Бельканто». Девятого декабря в 12:00 пройдет чтение военных стихов участниками кружка ораторского искусства «Ренессанс», посвященное Дню Героев Отечества, а в 15:00 будет работать онлайн-мастерская «Мешок Деда Мороза». Десятого декабря в 12:00 состоится викторина для детей «Я о спорте знаю все», а 11 декабря в 12:00 будет работать творческая лаборатория «Милый снеговичок».

Двенадцатого декабря в 10:00 пройдет онлайн-обучение правилам прохождения игры «Звездные империи», в 11:00 будет работать театральная творческая арт-мастерская «Театр теней». В этот же день в 13:00 состоится онлайн-показ познавательного короткометражного фильма, посвященного Дню Конституции, в 16:00 зрителям расскажут о святках, а в 18:00 пройдет викторина, посвященная Дню Конституции.

Тринадцатого декабря в 12:00 покажут мультфильм «Снегурочка», а в 14:00 стартует онлайн-обзор зимних игр «Поймай снежинку». В 18:00 состоится художественная выставка «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященная Дню Неизвестного солдата.