РИАМО - 7 дек. Обычно декабрь в Москве занимает последние место в году по продолжительности солнечного сияния — 18 часов в месяц, однако декабрь этого года может поставить рекорд, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Декабрь 2020 года уже идет на рекорд. Начиная с 5 декабря в фактической погоде столицы в графе «облачность» - значение «ясно». Что не может не радовать жителей, давно привыкших к иному ходу событий. Три предыдущих года явно не дотягивали даже до нормы», - говорится в сообщении.

Так, в 2017 году в декабре солнце светило в Москве лишь шесть минут (0,6% от нормы), в 2018 году - 12 часов (67% от нормы), в 2019 году — восемь часов (44% от нормы).

Итоги этого декабря будут подведены в 2021 году. При этом синоптики уверены, что он точно войдет в число рекордсменов по солнечному свету.

В понедельник в Москве зафиксировали аномально высокое атмосферное давление, которое побило рекорд 1959 года. По оценке синоптиков, такое давление продержится в городе до 18 декабря.