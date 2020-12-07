РИАМО - 7 дек. Уроженца Оренбургской области задержали по подозрению в убийстве девушки, тело которой обнаружили под окнами жилого дома в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области задержан подозреваемый в убийстве жительницы города Зарайска 1999 года рождения (часть 1 статьи 105 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Пятого декабря под окнами многоэтажного дома было обнаружено тело девушки, упавшей с большой высоты. Следователи выяснили, что к падению девушки из окна причастен мужчина 1975 года рождения, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство и кражу.

Предварительно установлено, что убийство было совершено в ходе ссоры во время распития алкоголя. Причастность мужчины к убийству подтвердили свидетели.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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