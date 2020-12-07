РИАМО - 7 дек. Работы по приспособлению под современное использование завершаются в теннисном центре «Спартак» в столичных Сокольниках, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник проверил ход работ в теннисном центре.

«Пандемия внесла коррективы в работу спортивных школ, тренировочный процесс и проведение соревнований. Но она не остановила планы правительства Москвы по развитию спортивной инфраструктуры, многие из которых город реализует вместе с частными инвесторами», - сказал Собянин.

Он отметил, что современный теннисный центр «Спартак» и одноименная хоккейная академия, открытая в прошлом году, станут частью большого спортивно-оздоровительного комплекса.

Теннисные корты появились в парке «Сокольники» почти 50 лет назад и в последние годы пришли в неудовлетворительное состояние. Работы в историческом спорткомплексе начались в сентябре 2018 года. В центре будет оборудовано 32 теннисных корта, современная аудиосистема и спортивное освещение.

На базе обновленного центра планируется вести подготовку 275 юных спортсменов. Также комплекс смогут посещать все желающие.

В Москве большим теннисом занимаются около 50 тысяч человек. Для них работают порядка 800 кортов, одним из крупнейших теннисных центров является «Спартак».