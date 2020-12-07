РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Соревнования по конкуру «Новогодний бал КСК «Фаворит» пройдут в подмосковном Подольске 23 декабря, сообщается в группе «Конноспортивный клуб ФАВОРИТ г.о. Подольск М.О» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории конноспортивного клуба «Фаворит» в Подольске 23 декабря пройдут соревнования по конкуру «Новогодний бал КСК «Фаворит». К участию приглашаются всадники (2010-2006 годов рождения) на лошадях и пони 6 лет и старше, всадники 2005 года рождения и старше на лошадях 4 лет и старше, а также спортсмены-любители - всадники 2005 года рождения и старше на лошадях 4 лет и старше, имеющие не выше 2-го спортивного разряда», - говорится в сообщении.

Начнутся соревнования в 14:00. Спортсмены покажут свои умения на трех маршрутах, в частности чистоту и резвость, управление и стиль посадки. Победители каждого маршрута будут награждаться кубками, медалями и грамотами.