РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Управляющая компания МУП «СЕЗ» до 20 декабря проведет конкурс на лучший новогодний подъезд Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Декабрь - первый зимний месяц. А главное, он предновогодний месяц. И уже с первых его дней мы настраиваемся на самый любимый праздник - Новый год. Уже традиционно управляющая организация МУП «СЕЗ» объявляет конкурс на лучший украшенный к Новому году подъезд. Он проводится до 20 декабря», - говорится в сообщении.

Жители микрорайона Климовск могут принять участие в конкурсе. Для этого необходимо украсить подъезд, сделать фотографии и прислать их с указанием адреса в группу «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».