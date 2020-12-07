РИАМО – 7 дек. Согласно мнению экспертов, цены на новостройки в России вырастут в 2021 году примерно на 10-12%, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Интенсивный рост цен на недвижимость продолжится в первой половине следующего года и замедлится во второй половине года», - говорится в сообщении.

Некоторые из специалистов считают, что повышение цен обусловлено программой льготного кредитования, которую запустили весной 2020 года.

«В рамках нее можно было получить ипотечный кредит под 6,5% годовых. Эта мера поддержала строительный рынок во время пандемии коронавируса и позволила россиянам покупать жилье на более выгодных условиях», - отмечается в сообщении.​