РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Жители Люберец смогут принять участие в новогоднем конкурсе снеговиков-автобусов, организатором которого выступает «Мострансавто», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Попробовать себя в роли скульптора могут все желающие без возрастных ограничений. К участию принимаются персональные и коллективные работы. Участники должны до 15 декабря прислать несколько фотографий скульптур с разных ракурсов на адрес электронной почты: pressamta@mail.ru с пометкой «Конкурс МТА», - говорится в сообщении.

В сообщении нужно указать имя и фамилию автора (или авторов), возраст, город и сферу профессиональной деятельности, а также телефон для обратной связи. Снеговику-автобусу можно придумать название и указать его технические характеристики.

Победители будут определены 22 декабря по итогам голосования, которое пройдет на официальном сайте «Мострансавто». Авторы трех работ, набравших наибольшее количество голосов, получат призы от организаторов.