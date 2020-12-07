РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Жители Люберец смогут принять участие в новогоднем конкурсе снеговиков-автобусов, организатором которого выступает «Мострансавто», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«Попробовать себя в роли скульптора могут все желающие без возрастных ограничений. К участию принимаются персональные и коллективные работы. Участники должны до 15 декабря прислать несколько фотографий скульптур с разных ракурсов на адрес электронной почты: pressamta@mail.ru с пометкой «Конкурс МТА», - говорится в сообщении.
В сообщении нужно указать имя и фамилию автора (или авторов), возраст, город и сферу профессиональной деятельности, а также телефон для обратной связи. Снеговику-автобусу можно придумать название и указать его технические характеристики.
Победители будут определены 22 декабря по итогам голосования, которое пройдет на официальном сайте «Мострансавто». Авторы трех работ, набравших наибольшее количество голосов, получат призы от организаторов.
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