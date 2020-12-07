РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска по 13 декабря проверят соблюдение пешеходами правил дорожного движения при переходе автодорог, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Подольск Юрий Черепянский.

«Все наезды со смертельным исходом, за исключением одного, произошли в темное время суток. Все это свидетельствует о том, что участники дорожного движения пренебрегают правилами дорожного движения или намеренно нарушают их. В целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, на территории обслуживания отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск с 7 по 13 декабря будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», - сказал Черепянский.

Особое внимание автоинспекторы уделят таким нарушениям, как непредставление преимущества пешеходам водителями транспортных средств; нарушение ПДД пешеходами; стоянка автомобилей на тротуарах и пешеходных дорожках, а также профилактике нарушений ПДД несовершеннолетними.