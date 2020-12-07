РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Большинство наездов на пешеходов в подмосковном Подольске в текущем году совершено в черте города, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Подольск Юрий Черепянский.

«Наиболее тяжкие последствия оказались в ДТП, произошедших на регулируемых пешеходных переходах, в результате чего 2 пешехода погибло. Большинство наездов произошло в черте города (38 ДТП). 7 наездов совершено в микрорайоне Климовск, 1 наезд – в микрорайоне Львовский и так далее. Улицы, на которых наезды на пешеходов произошли в текущем году неоднократно: Кирова – 3 наезда, Орджоникидзе, дом 27 (нерегулируемый пешеходный переход) – 2 наезда, Тепличная – 2 наезда, Машиностроителей - 2 наезда, микрорайон Климовск, улица Красная – 2 наезда, улица Ленина – 2 наезда», - сказал Черепянский.

Самые аварийные часы для пешеходов: с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. В эти промежутки времени происходят не менее четырех наездов ежечасно.

«Уважаемые пешеходы и водители! Безопасность дорожного движения во многом зависит от вашей дисциплины. Строго соблюдайте ПДД. Будьте внимательны и осторожны на дороге, не подвергайте свою жизнь опасности», - заключил Черепянский.