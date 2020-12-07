РИАМО - 7 дек. Колесо обозрения высотой 136 метров начали монтировать в столице, аттракцион «Солнце Москвы» будет располагаться рядом с территорией ВДНХ левее южного входа, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Рабочие уже установили первый ярус опорных конструкций, каждая из которых состоит из трех частей. Второй ярус установят до конца года.

«Установка опорной части колеса — долгий и трудоемкий процесс, требующий тщательной подготовки фундамента и техники, которая задействована в процессе монтажа конструкций. Предварительно была произведена геодезическая съемка и определена наивысшая точка фундамента. Затем, при помощи регулировочных пластин, достигнут одинаковый уровень и угол наклона для всех фундаментов», — сказал инженер по механизмам колеса обозрения Глеб Пауль.

После того, как возведут опорные колонны, рабочие приступят к монтажу аналогичных конструкций с левой стороны. Затем установят центральную ось.

Воплощением проекта аттракциона занимается швейцарская машиностроительная корпорация. Организация проектирует самые известные парки развлечений в мире свыше 50 лет.