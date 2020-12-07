РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. На дорогах подмосковного Подольска погибло 12 человек в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших с начала года, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Подольск Юрий Черепянский.

«В течение 11 месяцев 2020 года на автодорогах городского округа Подольск произошло 123 ДТП с пострадавшими. В данных происшествиях 12 человек погибло, 140 получили ранения. На территории обслуживания с участием пешеходов зарегистрировано 50 происшествий, в результате 5 человек погибли и 49 получили ранения. Вина пешеходов установлена в 26 происшествиях», - сказал Черепянский.

Самыми частыми нарушениями среди пешеходов стали: неподчинение сигналам регулирования; переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости пешеходного перехода; нахождение на проезжей части без цели ее перехода.

«Среди наездов в зоне пешеходного перехода в 2020 году: 8 наездов на регулируемом пешеходном переходе, 16 наездов – на нерегулируемом пешеходном переходе. Кроме этого, произошло 5 наездов на внутридворовой территории, 2 наезда на выезде с прилегающей территории, 2 наезда при движении вдоль проезжей части, один наезд на территории промзоны и один наезд на закрытой территории складского комплекса (пешеход погиб)», - пояснил Черепянский.