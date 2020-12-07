РИАМО - 7 дек. За последние сутки в Московской области выявили 1315 случаев заболевания Covid-19, в 7 округах не обнаружили ни одного случая, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

Максимальное количество случаев заболевания обнаружили в Мытищах (87), Красногорске (122) и Сергиевом Посаде (178). За сутки также умер 31 человек и вылечилось 748 пациентов.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 119 550 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 283 человека. Выздоровели и выписались 85 021 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного случая заражения не выявили во Власихе, Звездном городке, Лосино-Петровском, Рошале, Молодежном, Пущине, Протвине. По одному обнаружили в Лотошине, Красноармейске, Шаховской.

Два случая выявили в Дзержинском, Лобне, Серебряных Прудах, Электростали. Три — в Талдоме, Черноголовке, четыре — в Богородском, пять — в Озерах, Павловском Посаде.

Шесть обнаружили в Наро-Фоминске, Ступине. Еще семь - в Зарайске, Кашире, восемь — в Краснознаменске, Волоколамске, Бронницах, девять — во Фрязине, десять — в Люберцах.

11 случаев выявили в Можайске, 12 — в Орехово-Зуеве, Ивантеевке, 13 — в Котельниках, 14 — в Электрогорске, 15 — в Чехове, Луховицах, Дубне, 16 — в Шатуре, Долгопрудном, 18 — в Химках, Истре, 19 — в Клину.

21 — в Жуковском, по 22 — в Солнечногорске, Щелкове, 23 — в Ленинском, 24 — в Коломне, Реутове, Рузе, 25 — в Егорьевске, 26 — в Пушкине, 27 — в Лыткарине, по 28 — в Балашихе, Дмитрове.

В Раменском обнаружили 30 случаев, в Воскресенске — 36, в Домодедове — 39, в Серпухове — 40, 59 — в Одинцове, 65 — в Королеве, 71 — в Подольске.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

7 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 748 человек. С начала пандемии в регионе вылечился 85 021 пациент.

- Собянин заявил о готовности к масштабной вакцинации от Covid‑19.

Мы проверили всю систему: работу складов, доставки по хладоцепи до прививочных пунктов, хранение вакцины в прививочных пунктах, технологию разморозки, прививки... Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации.

- В Кремле не видят необходимость вводить ограничения передвижений для граждан. Принятых в России мер по борьбе с коронавирусом пока достаточно.

- Вакцинация от Covid‑19 проводится в Подмосковье добровольно. Самостоятельная запись на вакцинацию откроется в регионе 15 декабря.

- Более 80 кабинетов подготовили в Подмосковье для вакцинации от Covid‑19. В регионе остается более 1,5 тысяч доз вакцины от коронавируса.

- Число госпитализированных пациентов с Covid‑19 снизилось в Подмосковье на прошлой неделе. На текущий момент число лечащихся на дому составляет почти 25 тысяч человек.

- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.

- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.

- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.

- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.

- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.

- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.

- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.

- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.