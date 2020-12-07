РИАМО - 7 дек. Полицейские задержали в столице мужчину, которого подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По имеющимся данным, мужчина получал крупные партии наркотиков, а затем фасовал их на мелкие и реализовывал в Московском регионе через тайники-закладки.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий гражданин одного из государств ближнего зарубежья задержан на территории новой Москвы во время очередной попытки сбыта. При личном досмотре полицейские изъяли у него два свертка с порошкообразным веществом», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что изъятое, по заключению эксперта, является героином массой свыше 100 граммов.

В ходе обыска по месту проживания задержанного на кухне в тайнике были найдены свыше 6,5 килограмма героина, весы, упаковочный материал и иные предметы, имеющие доказательственное значение для данного уголовного дела.

«Следователем межмуниципального отдела МВД России «Московский» города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», - добавила Волк.