РИАМО - 7 дек. Заведующего стационаром №2 Центральной городской клинической больницы Реутова Сергея Курдо признали «Специалистом 2020 года» по направлению «Хирургия», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Хирург высшей квалификационной категории, Заслуженный врач РФ Сергей Курдо, работающий в центральной больнице Реутова, стал лауреатом премии «Специалист года 2020» по версии Московского областного общества хирургов», – говорится в сообщении.

Курдо работает в наукограде с 2007 года. Он является Заслуженным врачом Российской Федерации (1999 год), кавалером золотого знака почета «Общественное признание» (2000 год), лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники (2006 год), членом Российского общества хирургов и общества эндоскопических хирургов России.

Кроме того, специалист был награжден медалями «За безупречную службу» 2-й и 3-й степени, «За отличие в воинской службе» 1-й и 2-й степени, нагрудным знаком «За отличие в службе» 1-й степени, медалью ордена Суворова.

«Хирург всегда должен быть честным перед самим собой, осознавать риск, на который идет, и отвечать за свои действия», – отметил Курдо.

Московское областное общество хирургов – региональное отделение Российского общества хирургов – объединяет в своих рядах врачей-хирургов лечебных учреждений Подмосковья. Это открытая научно-практическая площадка для обмена клиническим опытом и продвижения научных знаний и передовых клинических методик в области хирургии.