РИАМО - 7 дек. Сотрудники Росгвардии задержали трех молодых людей, которые выполняли задание квеста и незаконно пробрались на территорию одного из научно-исследовательских центров Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичной Росгвардии.

Рогвардейцы получили информацию о срабатывании сигнализации в одном из охраняемых объектов на северо-востоке Москвы.

«Прибыв по адресу, росгвардейцы выяснили, что охранник по камерам наблюдения заметил на территории научного центра группу посторонних людей и нажал кнопку тревожной сигнализации. Через несколько минут правонарушители были задержаны росгвардейцами», - говорится в сообщении.

Нарушителями оказались трое приезжих в возрасте от 26 до 29 лет. Молодые люди пояснили сотрудникам вневедомственной охраны, выполняя задание онлайн-квеста увлеклись испытанием и не заметили, как попали на территорию охраняемого объекта.

Для дальнейшего разбирательства задержанные переданы сотрудникам полиции.