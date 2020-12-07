РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 дек. Щелковские полицейские задержали местного жителя, который подозревается в умышленном повреждении автомобиля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный около дома на улице Первомайской в поселке Фряново повредил его автомобиль иностранного производства. Сумма материального ущерба составила 13 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель 34 лет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.