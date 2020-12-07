РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Каток заработал на территории загородного клуба «Айвенго» в подмосковном Подольске, в настоящее время он функционирует согласно графику, сообщается на сайте клуба.

«Загородный клуб «Айвенго» по традиции 5 декабря открыл зимний ледовый каток. Лед на катке естественный и зависит от погодных условий. На катке доступны такие услуги, как: прокат коньков, заточка коньков, ледяная горка, хоккейная коробка. Каток и горка доступны по входному билету и без ограничения по времени, согласно графику работы катка. Мы приглашаем всех желающих, протестировать лед на нашем открытом катке», - говорится в сообщении.

В настоящее время каток работает согласно графику.

В связи с распространением коронавирусной инфекции при посещении катков в закрытых помещениях соблюдение масочного режима является обязательным. Также вводится ограничение по количеству посетителей на льду: один человек на 10 квадратных метров площади.