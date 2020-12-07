РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Сотрудники ОМОН «Русич» посвятили в ряды юнармейцев 18 учащихся пятых классов подольской школы №11, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«В преддверии Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, бойцы ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в торжественной церемонии вступления школьников в ряды Юнармии. Мероприятие с соблюдением эпидемиологических требований прошло в школе №11 Подольска, которая является подшефным для ОМОН «Русич». Сотрудники отряда посвятили в ряды юнармейцев 18 учеников пятых классов», - говорится в сообщении.

Школьники дали клятву юнармейца. Перед строем каждый из них клялся быть верным своему Отечеству, помнить героев, быть достойным гражданином России. Сотрудники ОМОН вручили ребятам знаки и удостоверения юнармейцев.

«Для ребят очень ответственный день. Кто-то из них в дальнейшем свяжет свою жизнь со службой в Вооруженных силах или правоохранительных структурах. Кто-то найдет свое призвание в другой области. Но могу сказать точно: став юнармейцами, эти школьники станут настоящими патриотами своей страны. Поддержать их в этом начинании и передать им свой опыт - наш долг», - отметил временно исполняющий обязанности заместителя командира ОМОН «Русич» майор полиции Александр Белоусов.

Почетными гостями мероприятия стали представители силовых структур и ветеран Вооруженных сил России, который вручил руководству школы для хранения в музее капсулу с Ржевской землей, где перезахоронены останки 104 воинов-подольчан.