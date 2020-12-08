РИАМО - 8 дек. Разрешение на строительства жилого комплекса «Облака 2.0» площадью более 130 тысяч квадратных метров в районе Проектируемого проезда №4037 в Люберцах получило ООО «Специализированный застройщик «Фирма АПЭ», входящий в девелоперскую группу 3-RED, говорится в сообщении пресс-службы группы 3-RED.

Согласно данным Национального объединения застройщиков жилья, группа 3-RED в 2020 году вошла в пятерку крупнейших застройщиков Подмосковья по объему ввода жилья.

«Новый проект будет реализован недалеко от ЖК «Облака», завершенном 3-RED в 2020 году, в 10 минутах ходьбы от станции «Люберцы-1». Проект ЖК будет реализован в соответствии с комплексным стандартом девелопера I LIKE, предполагающим европейский уровень комфорта и безопасности для будущих жильцов», - говорится в сообщении.

пресс-служба группы 3-RED пресс-служба группы 3-RED пресс-служба группы 3-RED пресс-служба группы 3-RED пресс-служба группы 3-RED 1 из 5

В новом ЖК построят подземный отапливаемый паркинг на 300 машино-мест, в который можно будет спуститься на лифте из любого подъезда. На одном уровне с паркингом будут сделаны около 200 кладовок площадью от 2,5 до 5 квадратных метров. В них можно хранить велосипеды, горные лыжи, дачную мебель, чемоданы, рыболовные снасти и многое другое.

Двор будет закрытым, охраняемым и свободным от машин. Там появятся современные детские и спортивные площадки, места для отдыха жителей и велопарковки. Освещаться территория будет современными LED-светильниками в несколько уровней.

Между корпусами ЖК проектом запланировано строительство муниципального детского сада на 170 детей.

ЖК «Облака 2.0» построят в соответствии с концепцией безбарьерной среды, являющейся частью стандарта I LIKE. В проекте нет бордюров, а входы в подъезды будут находиться на уровне тротуара. В подъездах предусмотрена индивидуальная дизайнерская отделка, высокие потолки и колясочные, а благодаря большим площадям остекления сюда всегда будет проникать солнечный свет.

Как и первые «Облака», этот ЖК будет оснащен системой видеокамер, подключенных к муниципальной системе «Безопасный регион». Впервые в Люберцах эта система была внедрена и полноценно заработала именно в первых «Облаках».

На первых этажах в помещениях с высокими витринными окнами разместятся магазины, аптеки, кофейни и салоны красоты.

Внешний вид ЖК «Облака 2.0», разработанный архитектурным бюро «Остоженка», будет продолжением европейского подхода к архитектуре. Два здания переменной этажности выполнены в спокойном и благородном бело-сером скандинавском стиле, фасады будут отделаны самоочищающимися фиброцементными панелями с превосходными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

В комплексе предусмотрено 1906 квартир – от функциональных студий до просторных трехкомнатных квартир; в двух секциях разместятся 330 апартаментов. Сдача ЖК «Облака 2.0» запланирована на 2023 год.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса в 2020 году, группа 3-RED продолжает выполнять свои обязательства в полном объеме, проекты сдаются без нарушения сроков. Подтверждением этому является первое место 3-RED в общем рейтинге надежности застройщиков Подмосковья.​