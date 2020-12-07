РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 дек. В городском округе Мытищи проверили наличие защитных масок у пассажиров электричек, сообщается на сайте администрации горокруга.

Раннее утро сотрудников территориального отдела № 2 управления регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта Московской области началось с традиционного рейда – пассажиров подмосковных электричек проверяли на наличие масок, проводили термометрию. К административно-транспортному контролю присоединились представители Центральной пригородной пассажирской компании и управлений администрации округа.

«Когда составляем протокол, указываем в качестве нарушения именно отсутствие маски на лице. Если человек не надел ее, она у него в кармане, он является нарушителем. Штраф за неисполнение требований нормативных правовых актов Московской области, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности, предусматривает штраф 5 тысяч рублей», - сказал главный специалист территориального отдела № 2 Сергей Мустафин.

По словам представителя административно-транспортного контроля, нарушителей сейчас становится меньше. Нарушения встречаются, но основная масса людей понимает, что ситуация с коронавирусом сложная.

«Уровень осознанности у граждан повысился, люди стали больше носить маски, положительно реагируют на просьбы их надеть», – сказал главный аналитик управления по работе с молодежью администрации округа Максим Тишин.

Он добавил, что мониторинг ношения масок жителями округа волонтеры от управлений администрации – управления транспорта, управления культуры, управления образования, управления по работе с молодежью и других – проводят на пяти мытищинских железнодорожных станциях: Челюскинская, Строитель, Мытищи, Тайнинская и Перловская. Ежедневно в две смены здесь дежурят по 3-4 волонтера.

«Помогают предотвращать распространение коронавируса и кассиры-контролеры особого назначения Центральной пригородной пассажирской компании. Сегодня бригада контролеров в составе 12 человек так же вышла в рейд, при проверке билетов они информировали граждан о необходимости носить маски», - уточняется в материале.

Временно исполняющий обязанности бригадира, кассир-контролер особого назначения Александр Бушунов уточнил, что при отсутствии средств индивидуальной защиты, пассажиры могут приобрести маски у контролеров.