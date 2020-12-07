РИАМО – 7 дек. Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко за шпионаж, сообщает РИА Новости.

Обвинение просило приговорить спортсмена к 16 лет колонии строгого режима.

«Фабула дела из-за секретности не раскрывается. По данным источника агентства, Василенко пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины», - говорится в сообщении.

Бывшего футболиста задержали осенью прошлого года. Его обвиняли в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей.

Затем арест был продлен из-за обвинений в шпионаже. Василенко грозило 20 лет тюрьмы. ​​