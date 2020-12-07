РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 дек. В Домодедове за сутки выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 3657 случаев заболевания, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье с 5 по 7 декабря выявили 3856 случаев заболевания коронавирусом. Из них 1315 - за минувшие сутки.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 119 550 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 283 человека. Выздоровели и выписались 85 021 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам за минувшие сутки: <...> Домодедово - 3657 (+39)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.