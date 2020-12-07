РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Граждане и индивидуальные предприниматели подмосковного Подольска могут зарегистрироваться как самозанятые через портал Госуслуг, говорится в сообщении Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

«Воспользоваться спецрежимом «Налог на профессиональный доход» могут граждане и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги и продающие товары собственного производства, при условии, что их доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год и они не имеют наемных работников. Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно онлайн, не посещая налоговую инспекцию, с помощью приложения «Мой налог» с мобильного телефона; сервиса «Личный кабинет для плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых)» на сайте ФНС России», - говорится в сообщении.

У горожан имеется три способа пройти регистрацию: с помощью ИНН и пароля от личного кабинета налогоплательщика, по номеру телефона и паспорту в приложении «Мой налог», а также по учетной записи Госуслуг (ЕСИА).

«Вход и регистрация по учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации — это новый способ авторизации. Если у налогоплательщика есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах, в приложение «Мой налог» можно войти без ИНН и пароля от Личного кабинета. При авторизации по учетной записи регистрация происходит автоматически. Это значит, что те налогоплательщики, которые впервые входят в Личный кабинет через ЕСИА, после подтверждения своих данных и согласия с условиями регистрации сразу будут поставлены на учет как самозанятые», - отмечается в материале.

Для того, чтобы прекратить регистрацию, не нужно писать заявление и лично посещать налоговую инспекцию. В приложении «Мой налог» есть функция «Снять с учета». Она находится во вкладке «Настройки». Сняться с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно в любое время. Если нет сформированных чеков, дохода и недоимки, это не повлечет никаких последствий.