РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. В подмосковных Люберцах двум детским поликлиникам выписали 24 льготных рецепта на лекарства, сообщила главврач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

«Льготное обеспечение - 24 рецепта было выписано двум детским поликлиникам, из них 11 обслужено. За прошедший период была одна жалоба, даже не жалоба, а обращение - врач не пришел на вызов», - сказала Мельник.

По ее словам, вызов поступил после 19:00 и оператор не передала его доктору.

«Мы разобрались, утром вызов был обслужен. Очень большой популярностью пользуются телеконсультации у врачей педиатров», - завершила Мельник.