РИАМО - 7 дек. Полиция подмосковных Люберец в ходе акции «Осторожно, мошенники!» рассказала жителям округа о возможных мошеннических схемах, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» на улицах города провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!». Правоохранители разъяснили горожанам наиболее распространенные схемы злоумышленников, рассказали, как не стать жертвой противоправных действий», - говорится в сообщении.



Полицейские предупредили присутствующих о том, что не следует общаться с незнакомцами - неважно, с каких они номеров звонят и кем представляются. Также нельзя переводить деньги на неизвестные счета, сообщать персональные данные, коды из СМС-сообщений.



В рамках акции полицейские вручили жителям информационные памятки с рекомендациями о том, как обезопасить себя и своих близких от действий мошенников.