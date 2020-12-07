РИАМО – 7 дек. За восемь лет в России не смогли заместить поставки основных видов импортной продукции за счет внутреннего производства, сообщает «Коммерсант».



Согласно исследованию НРА, за это время удалось только сократить импорт мяса — на 65%.

«Экспорт молочной продукции к концу 2020 года сократился на 20% вместо провозглашенных в стратегии 30%, плодоовощной продукции — на 11% вместо запланированных 20%», - говорится в сообщении.

Кроме того, импорт овощей сократился на 27% вместо предполагаемых 70,3%.



Тем не менее, в 2000 годах Россия ввозила порядка 2,5–3 миллиона тонн мяса и субпродуктов, а в этом году— менее 600 тысяч тонн. ​