РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Единая диспетчерская служба ЖКХ подмосковных Люберец за прошедшую неделю приняла более 5,6 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник директор ЕДДС-112 округа Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДС ЖКХ Люберец поступило 5 631 обращение, из них 563 касались вопросов электроснабжения, 759 – водоснабжения, 462 – обслуживания домов, десять – освещения подъездов и дворов, 1 095 – работы МособлЕИРЦ», – сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДДС Люберец за неделю поступило 12 429 обращений, из них 598 – на горячую линию администрации, 11 831 – по единому номеру 112.