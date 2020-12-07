РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Компанию «Сервис-телеком» из подмосковного Красногорска оштрафовали за загрязнение водоохранной зоны реки Раздерихи в Лобне, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора провели административное расследование по обращению из Лобни. Руководители одной из местных компаний сообщили в Минэкологии о том, что на одном из земельных участков свалены строительные отходы. Сотрудники министерства выявили навалы боя железобетона, щебня и загрязненных грунтов. Установлено, что работники компании «Сервис-телеком», зарегистрированной в Красногорске, проводили установку антенны-вышки и после окончания работ не вывезли мусор.

«Нарушение усугубилось еще и тем, что часть отходов размещена в водоохранной зоне реки Раздерихи. Поэтому наши сотрудники вынесли два постановления об административном наказании на общую сумму 450 тысяч рублей. Минэкологии проконтролирует уборку территории», - отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Глава Минэкологии отметил, что Раздериха находится на особом контроле ведомства из-за усиливающегося негативного воздействия. Так, Минэкологии неоднократно привлекало к ответственности ООО «Лобненский водоканал», работники которого допускали слив неочищенных стоков в Раздериху.