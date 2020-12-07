РИАМО - 7 дек. Более 200 горок и свыше 160 катков планируют оборудовать в Подмосковье до 20 декабря, сообщил в понедельник министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«В эти зимние праздники запланировано 208 горок, 164 катка, 126 территорий, где будет оборудована лыжня, и в каждом муниципалитете будут центральные и теплые зоны», - сказал Хайкин.

Он отметил, что главам муниципалитетов необходимо проинформировать жителей о местах, где будет проходить празднование Нового года, также важно рассказать о режиме работы площадок.

«Здесь попрошу глав муниципальных образований до 20 числа (декабря – ред.) всю подготовку завершить, в части города, катков и лыжных трасс», - добавил Хайкин.

На всех объектах будут туалеты, у гостей будет возможность купить согревающие напитки.