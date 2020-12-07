РИАМО - 7 дек. Работы по благоустройству завершены почти на всей территории Подмосковья, всего за 2020 год было возведено 35 новых общественных пространств и обновлено 15 парков, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«У нас в этом году появилось 35 новых общественных пространств и в 15 парках прошло обновление инфраструктуры. Данные изменения коснулись более 2 миллионов человек, более 2 миллионов жителей. Это пять площадей и скверов, семь набережных и зон отдыха», - сказал Хайкин.

Он добавил, что в 2020 году также было благоустроено четыре центра города и 12 пешеходных зон и маршрутов.

В настоящее время работы на всех объектах почти завершены. До 15 декабря планируется завершить благоустройство в Лосино-Петровском, Кашире, Зарайске и Долгопрудном​.