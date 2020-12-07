РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 дек. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров напомнил жителям об опасности выхода на тонкий лед.

Он призвал жителей не пренебрегать элементарными правилами поведения на водоемах, реках, озерах.

«Это может стать причиной трагедии. Нередко жертвами тонкого льда становятся дети, оставшиеся без присмотра, а также рыбаки. Взрослым особенно важно проводить разъяснительные беседы с детьми, рассказывая им об опасностях, которые несет тонкий лед, а также о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что в случае необходимости экстренной помощи следует звонить 112 и в Единую диспетчерскую службу Мытищ по телефону: 8(495)581-85-92, 8(915)269-28-27 - для СМС-сообщений. Азаров также порекомендовал установить мобильное приложение «112МО».