РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Свыше 23 тысяч жалоб от горожан отработали через Муниципальный центр управления регионом в подмосковном Красногорске с начала года, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте обозначила главные темы, которые обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области с членами областного правительства и главами муниципалитетов. Одна из них – работа с обращениями граждан.

«Устойчивая положительная динамика нашего муниципального ЦУР. За отчетную неделю отработано 1 049 жалоб (вдвое больше обычного), за год – больше 23 тысяч», – написала Хаймурзина.