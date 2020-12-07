РИАМО - 7 дек. Несмотря на тяжелый год, города Московской области должны быть хорошо украшены перед предстоящими зимними праздниками, это поможет поднять настроение жителям региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Я еще раз хотел сделать акцент на том, что у нас через три с небольшим недели Новый год. Я прошу вас быть максимально щедрыми и при этом рациональными в части украшения, убранства городов. Это все имеет принципиально важное значение – настроение и все, что связано с новогодними каникулами, должно быть продуманным», - сказал Воробьев на совещании с членами правительства области и главами муниципалитетов.​

На сегодня работы по новогоднему оформлению городов и территорий Московской области в соответствии с поручением губернатора завершены в полном объеме в 51 городском округе.

Особенностью новогоднего оформления в текущем году является использование минимального количества новых декоративных элементов, а также максимально эффективное использование элементов, изготовленных и закупленных в прошлые годы.