РИАМО - 7 дек. Несмотря на тяжелый год, города Московской области должны быть хорошо украшены перед предстоящими зимними праздниками, это поможет поднять настроение жителям региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
На сегодня работы по новогоднему оформлению городов и территорий Московской области в соответствии с поручением губернатора завершены в полном объеме в 51 городском округе.
Особенностью новогоднего оформления в текущем году является использование минимального количества новых декоративных элементов, а также максимально эффективное использование элементов, изготовленных и закупленных в прошлые годы.
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