РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Лицензирование поликлиники в микрорайоне Изумрудные холмы в подмосковном Красногорске планируют завершить в первом квартале 2021 года, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователь toloshka в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы Красногорска Эльмиры Хаймурзиной поинтересовался, когда откроется поликлиника в микрорайоне Изумрудные холмы.

«В связи с тем, что на устранение недоделок подрядчиком компании-застройщика потребовалось больше времени, чем планировалось, сроки передачи здания поликлиники в собственность Московской области сдвинулись в сторону увеличения. Предполагается, что процесс лицензирования поликлиники завершится в 1 квартале 2021 года», - ответил представитель администрации горокруга.

Ранее сообщалось, что поликлинику частично откроют в конце нынешнего года.