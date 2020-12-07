РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 дек. Жители городского округа Мытищи могут отправить письма Деду Морозу в центральном парке и Дворце культуры «Яуза», сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Совсем скоро Новый год - время чудес и подарков. В Мытищинском ЦПКиО для писем главному волшебнику размещен специальный почтовый ящик.

«Он располагается в самом центре парка, возле площадки с фонтаном. Отправить письмо могут все желающие. Для участия в акции нужно написать о своих мечтах, желаниях и планах, положить письмо в конверт, указать адресата: «Дедушке Морозу», свое имя и обратный адрес с индексом», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что эта акция организованна благотворительным фондом «Путь детства» и проходит при поддержке областного министерства благоустройства. Положить письмо в ящик можно до 22 декабря. Затем все письма будут доставлены в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

«А еще, уважаемые мытищинцы, почтовый ящик Деда Мороза появился в нашем Дворце культуры «Яуза». Сюда вы тоже можете принести свои письма, а 16 декабря их прочитает Дед Мороз в прямом эфире в Instagram ДК», - уточнил Азаров.