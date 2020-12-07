РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Жители подмосковного Подольска могут получить справку о доходах 2-НДФЛ в электронном виде через сервис ФНС России, говорится в сообщении Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

«Пользователи сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут получить справку о доходах по форме 2-НДФЛ в онлайн-режиме. Чтобы получить справку, необходимо в личном кабинете зайти в раздел «Доходы», а затем выбрать вкладку «Справки о доходах». Задав интересующий год, пользователь может просмотреть справку о доходах или сохранить ее на компьютере. В случае необходимости сохраненную справку можно отправить по электронной почте. Электронная подпись уже встроена непосредственно в документ», - говорится в сообщении.

Пользователи Единого портала государственных услуг, имеющие подтвержденную учетную запись, также могут с помощью сайта получить справку по форме 2-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».