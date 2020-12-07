РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 дек. Стадион «Электрон» в поселке Красково городского округа Люберцы включили в государственную программу Московской области «Спорт Подмосковья», в 2022 году там планируется масштабная реконструкция, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Министр физической культуры и спорта Роман Терюшков во время своего визита в Люберцы не оставил без внимания вопросы жителей по реконструкции стадиона «Электрон». По их словам, трибуны находятся в таком состоянии, что на них невозможно сидеть без угрозы для здоровья.

«На 2022 год совместно с муниципалитетом по государственной программе «Спорт Подмосковья» мы запланировали денежные средства. С учетом софинансирования заложено 17 миллионов рублей, из городского бюджета – пять миллионов. Снесем старые трибуны, которым больше 50 лет, сделаем беговые дорожки из хорошего резинового покрытия, поставим модульные раздевалки на две команды», – сказал Терюшков.

По его словам, на встречу на стадион пришли те, кто играет, и те, кто строил этот стадион. Это почетные жители города. Они попросили проработать вопрос по замене натурального покрытия на искусственное, потому что сезонность использования поля не позволяет им играть круглый год.

«Этот объект стоит в плане по капитальному ремонту, который должен занять полтора-два месяца летнего периода времени. Так, чтобы не пострадала соревновательная практика, была задействована спортивная инфраструктура и на футбольном поле продолжали играть команды», – пояснил Терюшков.

Он также посетил детскую площадку, расположенную на улице Карла Маркса в поселке Красково. Там он встретился с юной обладательницей пяти мировых и семи рекордов России Ксенией Лукиной и ее родителями. Под наставничеством своего отца она научилась подтягиваться на перекладине и ежегодно превосходит собственные достижения.

«В свои восемь лет она подтягивается 40 раз за одну минуту. Каждый может позавидовать ее результатам. Ксения хотела бы (иметь – ред.) на детской площадке турники и брусья, чтобы она и все жители ближайших домов могли заниматься своим любимым видом спорта. Есть детская площадка, которая рассчитана на детей 5-6 лет. Договорились с администрацией, что в апреле-мае следующего года здесь установят то, что попросила Ксения – спортивные тренажеры», – заключил Терюшков.