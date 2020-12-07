РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. Турнир по арчеритагу организовала в Гидрометеорологическом техникуме общественная палата Балашихи в честь Международного дня волонтера, победителями стали волонтеры из детского дома «Непоседы», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Арчеритаг - микс из тактической игры и стрельбы из лука: в качестве оружия лук, в качестве боеприпасов - специальные стрелы с мягкими безопасными наконечниками, а в качестве мишени - живой противник, также вооруженный луком и стрелами. Турнир провели среди действующих волонтеров, которые уже не первый год являются членами движения «Волонтеры Балашихи».

«Мы хотели порадовать наших ребят, поощрить их за труды. Важно, чтобы они не только выполняли ежедневные задания, но и умели отдыхать и расслабляться. Пандемия не дала нам возможности провести мероприятие в полном объеме, но и отказаться от него мы не смогли. Пусть возможность сразиться и попить чаю после боя поможет им немного отвлечься от повседневных дел», - сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

В соревнованиях приняли участие четыре команды по три человека - это молодогвардейцы, «Волонтеры Балашихи», воспитанники детского дома «Непоседы и студенты Гидрометеорологического техникума.

Лучшими в турнире стали волонтеры из команды детского дома «Непоседы». Всем участникам соревнований вручили грамоты и кубки победителей.

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития ежегодно отмечают по всему миру 5 декабря. Праздник отмечается с 1985 года по предложению Генеральной Ассамблеи ООН.