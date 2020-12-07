РИАМО - 7 дек. В Москве в понедельник зафиксировали аномально высокое атмосферное давление, которое побило рекорд 1959 года, такое давление продержится в городе до 18 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник в Москве был установлен абсолютный рекорд атмосферного давления. В утренние часы на базовой метеостанции на ВДНХ барометры показали 768,7 миллиметра ртутного столба, что на 0,6 миллиметра ртутного столба выше рекорда 1959 года.

«Фон атмосферного давления связан с мощным сибирским антициклоном, центр которого находится буквально в 400 километрах юго-восточнее Москвы и продержится ближайшие несколько дней на примерно таком же аномально высоком уровне. В норму атмосферное давление вернется лишь к 18 декабря», - сказал Тишковец в видео, опубликованном в Instagram.

Он уточнил, что норма атмосферного давления в городе составляет 745 миллиметров ртутного столба.

Специалист предупредил, что в этот период люди с метеопатическими реакциями могут чувствовать дискомфорт.