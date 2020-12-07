РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Жители подмосковного Красногорска могут подарить подарки на Новый год детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Красногорск приглашает общественные и молодежные организации, предпринимателей, а также жителей округа принять участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо», - говорится в сообщении.

В рамках акции собирают подарки - игрушки, сладости, книги и другие - для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Принести подарки можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 по адресу: Красногорск, Центральный проезд, дом 25 (здание отделения участковой социальной службы ГКУ СО МО «Красногорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»). Контактный телефон: 8(495)563-13-80.

Акцию проводят с 7 по 29 декабря.

«Пусть новогодний праздник придет ко всем детям!» - заключается в материале.