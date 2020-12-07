РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Первые добровольцы успешно провакцинированы новой вакциной-кандидатом Ad5-nCov от коронавируса, исследуемой подольским фармпредприятием «Петровакс», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Первые группы добровольцев-участников международного этапа клинических исследований вакцины-кандидата Ad5-nCov против вируса SARS-CoV-2, разработанной CanSino Biologics Inc., уже успешно провакцинированы. Добровольцы чувствуют себя хорошо, ни у кого из них не выявлено серьезных нежелательных явлений. Компания CanSino получила разрешение Минздрава России на участие в масштабном международном многоцентровом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании III фазы по оценке эффективности и иммуногенности вакцины. Международное исследование проводится в партнерстве с компанией «Петровакс», - говорится в сообщении.

Клиническое исследование, в котором примут участие более 40 тысяч добровольцев, направлено на оценку безопасности и эффективности рекомбинантной вакцины против коронавирусной инфекции у людей в возрасте от 18 лет и старше. В рамках исследования планируется привлечь 8 тысяч российских добровольцев. Результаты вакцинации будут проанализированы международной группой ученых.

Вакцина использует платформу аденовирусного вектора человека, несущего S-белок коронавируса. Этот вектор выступает «средством доставки», а S-белок – является антигеном, на который вырабатывается иммунный ответ. Третья фаза международного исследования является одним из ключевых этапов комплексной глобальной исследовательской программы в области разработки вакцины-кандидата Ad5-nCov и оценки ее безопасности и эффективности против вируса SARS-CoV-2.

«В борьбе против Covid-19 уже пройден немалый путь, но всем нам предстоит сделать еще очень многое. Мы верим, что наше участие в этом международном исследовании как раз и является тем следующим шагом, который приблизит вывод на рынок новой вакцины от коронавирусной инфекции», - пояснил президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.

В августе был запущен первый этап локального клинического исследования III фазы вакцины-кандидата Ad5-nCov в России, а в сентябре в медицинских центрах стартовала вакцинация первых добровольцев. В настоящее время «Петровакс» завершила вакцинацию всех добровольцев из заявленного количества участников. Вакцина показала высокий профиль безопасности. Промежуточные данные исследования будут доступны до конца текущего года.