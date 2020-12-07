РИАМО - 7 дек. В 2021 году в Московской области отремонтируют 17 школ, учебные заведения региона регулярно проверяют на предмет должного состояния зданий, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«В 2021 году мы планируем произвести капитальный ремонт 17 школ. На эти цели выделено более 1,2 миллиарда рублей», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в следующем году ремонт коснется школ в 12 городских округах.

«На портале «Добродел» мы часто проводим опросы, где получаем от жителей обратную связь по вопросу необходимости проведения ремонта в наших школах. Прежде всего, в программу по проведению капремонта включаются учреждения с износом от 70%, но и остальные здания не остаются без нашего контроля», – уточнила министр.