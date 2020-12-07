РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. Экипаж космического корабля «Союз МС-17» поздравил с Международной космической станции Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Балашихе с 200-летним юбилеем, говорится в сообщении пресс-службы учебного заведения.

Свою историю Военная академия РВСН ведет с Артиллерийского училища, которое было открыто в 1820 году. Сегодня академия является лучшим военным политехническим вузом, в котором созданы все необходимые условия для организации эффективного учебного процесса. Экипаж МКС – Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков - поздравили из космоса военную академию РВСН с 200-летним юбилеем.

«Имена, свершения и подвиги многих воспитанников академии навечно вписаны в историю Отечества. Ее выпускники сегодня с честью решают сложные задачи по сохранению стабильности в мире и обеспечению безопасности государства. Не случайно здесь, на космической высоте, находился вымпел академии, доставленный нашим кораблем союз и возвращенный сменившейся экспедицией», - сказали Рыжиков и Кудь-Сверчков.

Они добавили, что вымпел символизирует огромный вклад лучшего политехнического военно-учебного заведения России в подготовку офицерских кадров для ракетно-космической отрасли страны.

«С подписью членов экипажа и печатью российского сегмента МКС, мы, надеемся, он займет достойное место в вашем музее. От всей души желаем командованию, профессорско-преподавательскому составу, ветеранам, слушателям и курсантам академии здоровья, благополучия, новых успехов и свершений на благо Отечества», – подчеркнули космонавты.

Тысячи выпускников академии несут службу во всех видах и родах Вооруженных сил РФ, в других силовых структурах. Космосу посвятили судьбу сотни выпускников военной академии. Двое из них начинали свой путь в космос в филиале академии в подмосковном Серпухове: Герой Советского Союза летчик-космонавт полковник Александр Артюхин, бортинженер космического корабля «Союз-14» и Герой Советского Союза полковник Александр Александров, командир экипажей «Союз Т-9» и «Союз-ТМ».