Как поздравить коллег с Новым годом в условиях пандемии

Традиционные варианты поздравления
Как правило, в Новый год ни одна организация не обходится без поздравлений. Во многих компаниях традиционно устраивают корпоратив или фуршет и просто отдают подарки в неформальной обстановке. Более оригинальный способ – поздравление коллег в игровой форме. Директор по развитию Даниловского рынка Ольга Кукоба рассказывает, что в их компании устраивают «Тайного Санту». В ходе игры работники вытягивают записки с именами коллег и анонимно дарят друг другу подарки. Эта западная традиция в последнее время становится популярной в российских компаниях.
Преподаватель по этикету Анастасия Перевалова напоминает, что важно помнить, в какой организации работает сотрудник. Так, госслужащим по закону нельзя делать подарки, стоимость которых превышает 3 тысячи рублей (ГК РФ, статья 575 «Запрещение дарения»). Юрист Арсений Балыбердин разъясняет, что исключения составляют только подарки, принимаемые в соответствии с протокольными и официальными мероприятиями. Если сделанный на них подарок превышает указанную сумму, госслужащий должен сдать его в казну.
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Зависит ли подарок от должности
Также существуют определенные правила дарения с учетом субординации. Специалист по этикету рассказывает, что подчиненный не может подарить что-либо начальнику лично – только если подарок делается всем отделом. А вот обратная ситуация возможна: начальник может дарить вещи коллегам, которые ниже его по должности. Однако неэтично покупать всем одинаковые подарки: их стоимость должна быть разной – все зависит от статуса сотрудника. Если человек выше по должности – то вещь должна быть немного дороже, объясняет Анастасия.
В свою очередь Ольга отмечает, что такие правила не всегда применяются на практике. В ее организации, например, не делают разграничений по должности: подарки дарят и получают все.
Как передать подарки, когда все на удаленке
С приходом пандемии привычные способы поздравления частично потеряли актуальность. Анастасия отмечает, что теперь необходимо спросить у человека разрешение на очную встречу, если хотите передать подарок лично. На встречу нужно приехать в маске – так вы покажете, что заботитесь о здоровье коллеги.
Если нет возможности встретиться лично, передать подарок можно с помощью курьера – практически каждая служба доставки предлагает бесконтактную передачу посылок.
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Как поздравить коллег онлайн
Так как антиковидные ограничения призывают к максимальному сокращению контактов, онлайн-поздравления становятся более предпочтительными. Анастасия отмечает, что коллеги могут подарить друг другу открытки или сертификаты. При этом также важно помнить о правилах этикета: нежелательно покупать в подарок абонементы в спортзал, сертификаты в салон красоты или другие места, которые могут намекнуть человеку на его несовершенства.
«Мы решили дарить нашим партнерам электронные сертификаты, которыми можно будет воспользоваться и заказать свежие овощи и фрукты, фермерские продукты и блюда от любимых рыночных кафе к новогоднему столу», – поделилась опытом Ольга.
Один из удачных вариантов онлайн-подарка – видеооткрытка. По словам Анастасии, при отправке видео можно упомянуть, что при очной встрече вы еще добавите материальную часть подарка. Здесь также желательно следовать правилам этикета: например, видеопоздравление для начальника не должно быть индивидуальным – лучше, чтобы в записи поучаствовал весь отдел.
Специалист по этикету считает, что такому сюрпризу коллеги могут обрадоваться даже больше, чем обычному подарку.
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