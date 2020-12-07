Как поздравить коллег с Новым годом в условиях пандемии

Как правило, в Новый год ни одна организация не обходится без поздравлений. Во многих компаниях традиционно устраивают корпоратив или фуршет и просто отдают подарки в неформальной обстановке. Более оригинальный способ – поздравление коллег в игровой форме. Директор по развитию Даниловского рынка Ольга Кукоба рассказывает, что в их компании устраивают «Тайного Санту». В ходе игры работники вытягивают записки с именами коллег и анонимно дарят друг другу подарки. Эта западная традиция в последнее время становится популярной в российских компаниях.

Преподаватель по этикету Анастасия Перевалова напоминает, что важно помнить, в какой организации работает сотрудник. Так, госслужащим по закону нельзя делать подарки, стоимость которых превышает 3 тысячи рублей (ГК РФ, статья 575 «Запрещение дарения»). Юрист Арсений Балыбердин разъясняет, что исключения составляют только подарки, принимаемые в соответствии с протокольными и официальными мероприятиями. Если сделанный на них подарок превышает указанную сумму, госслужащий должен сдать его в казну.

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