РИАМО - 7 дек. Сотрудники подмосковных Минэкологии и Госадмтехнадзора установили нарушителя, который организовал незаконное размещение отходов в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

О нелегальном размещении мусора сообщили жители деревни Гульнево. Ведомства оперативно начали расследование обстоятельств возникновения незаконной свалки.

«Установлено, что на указанном жителями участке свалено около 600 кубометров отходов. Удалось оперативно выявить компанию, которой принадлежали самосвалы с мусором, она вывозила отходы с территории новой Москвы. В дальнейшем мы будем действовать совместно с Госадмтехнадзором: коллеги непосредственно привлекут нарушителей к ответственности», - сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что курируемое им министерство организует маркшейдерские работы на месте свалки для расчета ущерба и предъявления его к возмещению. Также Минэкологии обратится в полицию и столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды с просьбой провести проверки на объектах, с которых вывозились отходы.

В настоящее время территория незаконной свалки находится на особом контроле, здесь установлены фотоловушки и организовано патрулирование.