РИАМО - 7 дек. Количество жалоб жителей Подмосковья, попадающих в Центр управления регионом, существенно уменьшилось с 2018 года, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«В 2018 году у нас было порядка 3,5 миллионов жалоб, за 2019 год – 1,5 миллионов жалоб. В 2020 году эта цифра в районе 900 тысяч», - добавил Рымар.

Он подчеркнул, что данная статистика демонстрирует существенное сокращение жалоб жителей Подмосковья.​​

Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из 30 профильных ведомств правительства Московской области.

«Тепловая карта» подмосковного ЦУРа позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации для оперативного исправления недочетов.