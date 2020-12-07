РИАМО - 7 дек. Количество жалоб жителей Подмосковья, попадающих в Центр управления регионом, существенно уменьшилось с 2018 года, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.
Он подчеркнул, что данная статистика демонстрирует существенное сокращение жалоб жителей Подмосковья.
Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из 30 профильных ведомств правительства Московской области.
«Тепловая карта» подмосковного ЦУРа позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации для оперативного исправления недочетов.
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