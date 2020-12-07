РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Семь медалей завоевали спортсмены из городского округа Люберцы на первенстве Московской области по киокусинкай карате, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Первенство прошло в минувшие выходные в микрорайоне Железнодорожный Балашихи.

«Спортсмены Федерации киокусинкай карате в городском округе Люберцы завоевали семь медалей разного достоинства. Первое место - у Егора Первушина и Кристиана Чомски, второе – у Аршака Аперяна и Владимира Головина, третье место заняли Любовь Головина, Лев Горбачевский и Арсен Малхасян», - говорится в сообщении.

Всего в первенстве приняли участие более 300 спортсменов из разных городов Подмосковья.